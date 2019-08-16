Бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший нынешним летом в "Реал" из "Челси", купил для своей семьи особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро. После переезда в Мадрид Азар занялся поисками жилья для себя и своей семьи - жены Наташи и троих сыновей - Янниса, Лео и Сэми.

Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро

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