Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евроРоссийская газета 02:41
Бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший нынешним летом в "Реал" из "Челси", купил для своей семьи особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро. После переезда в Мадрид Азар занялся поисками жилья для себя и своей семьи - жены Наташи и троих сыновей - Янниса, Лео и Сэми.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины
Следственный комитет России (СКР) не возбуждал уголовное дело против женщины, которая купила незарегистрированное в стране лекарство.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Обновлено вчера в 04:53
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
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Авто
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«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Политика
Минюст: Приказ Минобрнауки о контактах с иностранцами не имеет силы
Скандальный приказ Минобрнауки, ограничивающий контакты российских ученых с иностранцами, не поступал на регистрацию в Минюст, сообщает РБК.
Обновлено в 02:32
Здоровье
8 применений бальзама «Звёздочка», о которых не все знают
Ещё одно полезное применение бальзама «Звёздочка» заключается в том, чтобы снять головную боль.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Acer Predator XN3: игровой монитор с частотой обновления 240 Гц
Монитор обладает частотой обновления в 240 Гц и временем отклика в 1 мс.
Обновлено в 06:35
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»
Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
Обновлено в 03:51
Происшествия
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Обновлено в 05:23
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Второй обыск за неделю начался в «Правовой инициативе»
Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич сказала "Интерфаксу", что в около 9:30 утра в пятницу сотрудники московского офиса получили сообщение от адвоката Магомеда Барахоева о том, что в офис организации в Назрани пришла полиция, и "это обыск".
Обновлено в 05:03
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей во время заседания суда.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Обновлено вчера в 06:42
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
Трехлетний ребенок, потерявшийся в лесу под Омском, найден живым
В Омской области в ходе поисковых работ найден трехлетний мальчик, пропавший в лесу 13 августа.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Игровое направление Mail.Ru Group MY.GAMES сообщило о запуске глобальной платформы.
Обновлено в 06:24