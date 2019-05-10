Футбол
Азар хочет выиграть трофей с «Челси»Газета.Ru 00:31
Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что хочет выиграть трофей с английской командой, передает "Советский спорт". 9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы "Челси" в серии послематчевых пенальти обыграл "Айнтрахт" и вышел в финал турнира, где сразится с лондонским "Арсеналом".
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Азар: «„Челси“ выиграл у „Айнтрахта“ лишь по пенальти, но мы рады и такой победе»
Sport24.ruвчера в 20:19
Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
Советский спортвчера в 18:37
Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на „Стэмфорд Бридж“»
Бомбардир.рувчера в 18:40
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Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
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Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
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Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
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Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы
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Полиция отпустила организатора аналога «Бессмертного полка» в Киеве
Организатора акции «никто не забыт, ничто не забыто», являющейся аналогом «Бессмертного полка» на Украине, Елену Бережную отпустили после профилактической беседы в полиции, сообщил 9 мая спикер нацполиции Украины Ярослав Тракало на брифинге.
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Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
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Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко
Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.
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Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
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Авто
Уникальный Rolls-Royce Phantom продадут на аукционе RM Sotheby`s
Торги состоятся уже на этой неделе. Главным событием аукциона RM Sotheby’s станет седан Rolls-Royce Phantom, выпущенный к 115-летию бренда.
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Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
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Цукерберг тайно купил дом на озере Тахо за $59 млн
Основатель компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада близ озера Тахо общей стоимостью $59 млн, сообщает Variety.
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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
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США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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