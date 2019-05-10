Футбол

Азар хочет выиграть трофей с «Челси»Газета.Ru 00:31

Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что хочет выиграть трофей с английской командой, передает "Советский спорт". 9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы "Челси" в серии послематчевых пенальти обыграл "Айнтрахт" и вышел в финал турнира, где сразится с лондонским "Арсеналом".
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Азар хочет выиграть трофей с «Челси»

Газета.Ru00:31

Эден Азар: «Если финал Лиги Европы станет моим последним матчем за „Челси“, сделаю все возможное для победы»

Спорт-Экспресс00:34

Азар: «Дело ещё не закончено»

Soccer.ruвчера в 20:55

Азар: «„Челси“ выиграл у „Айнтрахта“ лишь по пенальти, но мы рады и такой победе»

Sport24.ruвчера в 20:19

Э. Азар: думаю только о том, чтобы выиграть что-то для «Челси»

Чемпионатвчера в 19:00

Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец

Советский спортвчера в 18:37

Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на „Стэмфорд Бридж“»

Бомбардир.рувчера в 18:40
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Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Россия ответила на территориальные претензии Эстонии

В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Стало известно, где похоронят Доренко

Обновлено вчера в 15:56
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы

Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Полиция отпустила организатора аналога «Бессмертного полка» в Киеве

Организатора акции «никто не забыт, ничто не забыто», являющейся аналогом «Бессмертного полка» на Украине, Елену Бережную отпустили после профилактической беседы в полиции, сообщил 9 мая спикер нацполиции Украины Ярослав Тракало на брифинге.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию

Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обновлено 08 мая в 10:14
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы

Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Культура

Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко

Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ после перенесенной травмы

Обновлено в 00:14
Авто

Уникальный Rolls-Royce Phantom продадут на аукционе RM Sotheby`s

Торги состоятся уже на этой неделе. Главным событием аукциона RM Sotheby’s станет седан Rolls-Royce Phantom, выпущенный к 115-летию бренда.
Обновлено вчера в 11:37
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Технологии

Цукерберг тайно купил дом на озере Тахо за $59 млн

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада близ озера Тахо общей стоимостью $59 млн, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено 08 мая в 09:33
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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