Футбол
Азар хочет выиграть трофей с «Челси»Газета.Ru 00:31
Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что хочет выиграть трофей с английской командой, передает "Советский спорт". 9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы "Челси" в серии послематчевых пенальти обыграл "Айнтрахт" и вышел в финал турнира, где сразится с лондонским "Арсеналом".
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Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на „Стэмфорд Бридж“»
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