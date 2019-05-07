Футбол

Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛНева Спорт 16:21

Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19. Как сообщает официальный сайт Лиги, в число претендентов на награду вошли игроки трёх клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси».
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