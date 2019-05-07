Футбол
Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛНева Спорт 16:21
Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19. Как сообщает официальный сайт Лиги, в число претендентов на награду вошли игроки трёх клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Футбол
Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»
Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин устроил романтическое свидание Цымблюк-Романовской
Шаляпин любит посещать театр вместе с Виталиной, но на днях он решил устроить избраннице романтическое свидание.
Обновлено в 12:45
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Экономика
Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК
Глава банка добавил, что банк достаточно активно включился в поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развивает работу с физическими лицами: потребкредитование, ипотека, военная ипотека.
Обновлено в 07:58
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах
ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
Обновлено в 12:23
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Технологии
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100
СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Общество
В Великобритании выбрали самую красивую женщину-сантехника
Ранее сообщалось, что самой красивой замужней женщиной России стала жительница Йошкар-Олы.
Обновлено в 13:29
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Авто
Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Футбол
Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»
Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 16:04
Экономика
Кабмин выделит 450 млн рублей на жилье пострадавшим от пожаров
Российское правительство подготовило проект распоряжения о выделении 450 миллионов рублей на строительство и покупку жилья для пострадавших при пожарах в Забайкалье, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:52
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе
По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Футбол
Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит
2. Игроки «Барселоны» настроились на этот мув и на секунду выключились, а защитник «Ливерпуля» заметил Дивока Ориги, резко вернулся назад и отдал неожиданный пас сквозь зевающих соперников.
Обновлено в 17:45