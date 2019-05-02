Футбол
Азар и Игуаин остались в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»Sportbox.RU 14:16
Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
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«Кальяри» продлил контракт с главным тренером до 2022 года
"Кальяри" пролонгировал трудовое соглашение с главным тренером команды Роландо Мараном до 2022 года.
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Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
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Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
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Четверо российских офицера убиты в Сирии в результате атаки боевиков
Как сообщают пользователи социальных сетей, сегодня днём на территории Сирии были убиты четверо российских офицеров.
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Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
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