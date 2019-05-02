Футбол

Азар и Игуаин остались в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»Sportbox.RU 14:16

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
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«Айнтрахт» — «Челси» в споре за финал Лиги Европы. Трансляция и лучшие моменты

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«Айнтрахт» – «Челси». Жиру, Виллиан, Педро и Йович сыграют с первых минут

Sports.ru07:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
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В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

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Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
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Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
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Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
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Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру

В 2018 году спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, а также стала победительницей чемпионата мира.
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«Кальяри» продлил контракт с главным тренером до 2022 года

"Кальяри" пролонгировал трудовое соглашение с главным тренером команды Роландо Мараном до 2022 года.
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Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено в 09:09
Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
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Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
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В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
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Армия и оружие

Четверо российских офицера убиты в Сирии в результате атаки боевиков

Как сообщают пользователи социальных сетей, сегодня днём на территории Сирии были убиты четверо российских офицеров.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
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46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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