Футбол

Азар: «Возможно, проведу в „Челси“ остаток карьеры»
Soccer.ru
01:39

Может, проведу в "Челси" остаток своей карьеры. Бельгиец также признался, что мог перейти в ПСЖ.
Soccer.ru01:39

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Азар пообещал не уходить из «Челси» в «Реал»

Нева Спорт00:58

Азар: «Возможно, проведу в „Челси“ остаток карьеры»

Soccer.ru01:39

Эден Азар: «Я не перейду в „Реал“ в январе»

Матч ТВвчера в 19:22

Эден Азар: «Я не перейду в „Реал“ в январе»

Sportbox.RUвчера в 19:22

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Sport24.ruвчера в 19:01

Э. Азар: если однажды вернусь в Лигу 1, то перейду в «Лилль», а не в «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 15:52

Азар о том, что «Реал» – клуб его метчы: «Это правда, но в январе я не уйду, летом – возможно»

Sports.ruвчера в 16:57
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Бельгии.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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