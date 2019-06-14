Футбол

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“»Soccer.ru вчера в 15:46

Новичок "Реала" Эден Азар произнес короткую речь на французском языке во время своей презентации на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Когда я был маленьким, то мечтал однажды сыграть за "Реал".
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Азар поделился ожиданиями от игры в «Реале»

Газета.Ruвчера в 19:14

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“. Теперь наслаждаюсь этим»

Бомбардир.рувчера в 14:45

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 15:46

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Советский спортвчера в 14:37

Азар - на своей презентации: "С детства мечтал играть за "Реал"

Спорт-Экспрессвчера в 14:01

Азар: «Перес сказал, что мне пора переходить в „Реал“»

Евро-футбол.рувчера в 16:41

Азар: надеюсь вписать ещё одну страницу в историю «Реала»

Чемпионатвчера в 16:55
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Происшествия

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика

Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Экономика

Чиновников лишат незадекларированных доходов

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество

Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Единоборства

Заставлю устать и добью: Хабиб рассказал, что сделает с Порье

Обновлено в 05:01
Происшествия

Пожар в детском саду в Екатеринбурге ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании частного детского сада в Екатеринбурге, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:22
Авто

Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Обновлено в 04:54
Здоровье

Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:35
Происшествия

Пожар в Измайловском кремле потушили

Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России подтвердила, что пожар в комплексе Измайловского кремля удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Мать российской девочки-маугли ограничили в родительских правах

Головинский суд Москвы постановил ограничить мать найденной среди гор мусора девочки-маугли Ирину Геращенко в родительских правах и взыскать с нее алименты.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Полицейский насмерть сбил пешехода в Саратове

В Саратове полицейский сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов

Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Космос

Российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора

Обновлено в 04:26
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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