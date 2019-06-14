Футбол
Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“»Soccer.ru вчера в 15:46
Новичок "Реала" Эден Азар произнес короткую речь на французском языке во время своей презентации на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Когда я был маленьким, то мечтал однажды сыграть за "Реал".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество
Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков
Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Пожар в детском саду в Екатеринбурге ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании частного детского сада в Екатеринбурге, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:22
Авто
Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака
Обновлено в 04:54
Здоровье
Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день
Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:35
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушили
Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России подтвердила, что пожар в комплексе Измайловского кремля удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Мать российской девочки-маугли ограничили в родительских правах
Головинский суд Москвы постановил ограничить мать найденной среди гор мусора девочки-маугли Ирину Геращенко в родительских правах и взыскать с нее алименты.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Полицейский насмерть сбил пешехода в Саратове
В Саратове полицейский сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Космос
Российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора
Обновлено в 04:26