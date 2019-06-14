Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37

Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

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