Футбол

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37

Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Азар поделился ожиданиями от игры в «Реале»

Газета.Ruвчера в 19:14

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Советский спортвчера в 14:37

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 15:46

Азар: надеюсь вписать ещё одну страницу в историю «Реала»

Чемпионатвчера в 16:55

Азар - на своей презентации: "С детства мечтал играть за "Реал"

Спорт-Экспрессвчера в 14:01

Азар о «Реале»: «Мне 28 лет, лучший момент для футболиста. Пришло время присоединиться к лучшему клубу в мире»

Sports.ruвчера в 16:14

Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“. Теперь наслаждаюсь этим»

Бомбардир.рувчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

Обновлено вчера в 15:57
Футбол

Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.
Обновлено в 02:11
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика

Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск

Обновлено вчера в 08:43
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
Обновлено в 01:57
Футбол

Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Обновлено в 00:43
Происшествия

В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».
Обновлено в 01:07
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Обновлено вчера в 06:43
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 02:30
Общество

Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.
Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза»

Обновлено в 01:52
Экономика

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Екатеринбурге локализовали пожар в частном детсаду

Обновлено в 01:46
Здоровье

Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным

Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях

Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Футбол

«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри

Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» приблизились к подписанию соглашения о переходе главного тренера Маурицио Сарри.
Обновлено в 01:42
Спорт

Президент ВФЛА ответил на критику Ласицкене

Обновлено вчера в 07:30
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Каменских опубликовала снимок в обнаженном виде

Певица Настя Каменских разместила на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она запечатлена в обнаженном виде.
Обновлено в 02:16
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное