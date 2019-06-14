Футбол
Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»Советский спорт вчера в 14:37
Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com. По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро. Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский Челси.
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В Москве горит Измайловский кремль
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
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Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
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Обновлено вчера в 08:43
Футбол
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа
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Футбол
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Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».
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Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Обновлено вчера в 06:43
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Общество
Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика
Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса
Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Екатеринбурге локализовали пожар в частном детсаду
Обновлено в 01:46
Здоровье
Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным
Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях
Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри
Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» приблизились к подписанию соглашения о переходе главного тренера Маурицио Сарри.
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Спорт
Президент ВФЛА ответил на критику Ласицкене
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Каменских опубликовала снимок в обнаженном виде
Певица Настя Каменских разместила на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она запечатлена в обнаженном виде.
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Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57