Футбол
Азар: «Не знаю, была ли это моя последняя игра на „Стэмфорд Бридж“»Soccer.ru 19:26
Думаю только о том, чтобы выиграть трофей для клуба и команды. Если это моя последняя игра, то я постараюсь сделать всё, чтобы выиграть трофей для клуба.
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Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Футбол
Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных
Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
Обновлено в 17:01
Общество
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено в 20:52
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено в 15:23
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Porsche обязали выплатить 535 000 000 евро из-за вредных выбросов
В результате фирму обязали выплатить 535 миллионов евро штрафа.
Обновлено в 07:40
Политика
Вице-премьер КНР прибыл в США на 11-й раунд экономических переговоров
В Вашингтон для проведения 11-го раунда экономических и торговых консультаций высокого уровня с американской стороной прибыл вице-премьер КНР Лю Хэ, 9 мая сообщило агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:02
Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 17:29
Общество
Россия — последняя надежда шведской пары: «Мы перепробовали все» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 18:11
Экономика
Bloomberg: Твит Трампа обвалил мировой рынок на $1.36 трлн
Фото: iStock Твит Трампа нанес значительный удар по мировому рынку акций.
Обновлено в 09:51
Политика
Филарет решил восстановить «Киевский патриархат»
Обновлено в 21:22
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Футбол
Итальянская Серия А представила новый логотип
Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.
Обновлено в 12:35
Космос
Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну
Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Обновлено в 13:26
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста
Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11