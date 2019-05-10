Азар: «Не знаю, была ли это моя последняя игра на „Стэмфорд Бридж“»Soccer.ru 19:26

Думаю только о том, чтобы выиграть трофей для клуба и команды. Если это моя последняя игра, то я постараюсь сделать всё, чтобы выиграть трофей для клуба.

Азар: «Не знаю, была ли это моя последняя игра на „Стэмфорд Бридж“»

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