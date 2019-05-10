Футбол

Азар: «Не знаю, была ли это моя последняя игра на „Стэмфорд Бридж“»Soccer.ru 19:26

Думаю только о том, чтобы выиграть трофей для клуба и команды. Если это моя последняя игра, то я постараюсь сделать всё, чтобы выиграть трофей для клуба.
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Азар: «„Челси“ выиграл у „Айнтрахта“ лишь по пенальти, но мы рады и такой победе»

Sport24.ru20:19

Азар: «Дело ещё не закончено»

Soccer.ru20:55

Э. Азар: думаю только о том, чтобы выиграть что-то для «Челси»

Чемпионат19:00

Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец

Советский спорт18:37

Азар: «Сделаю все ради победы в ЛЕ, даже если провел последний матч на „Стэмфорд Бридж“»

Бомбардир.ру18:40
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Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Футбол

Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
Обновлено в 17:01
Общество

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено в 20:52
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено в 15:23
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Авто

Porsche обязали выплатить 535 000 000 евро из-за вредных выбросов

В результате фирму обязали выплатить 535 миллионов евро штрафа.
Обновлено в 07:40
Происшествия

У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час

Обновлено в 20:27
Политика

Вице-премьер КНР прибыл в США на 11-й раунд экономических переговоров

В Вашингтон для проведения 11-го раунда экономических и торговых консультаций высокого уровня с американской стороной прибыл вице-премьер КНР Лю Хэ, 9 мая сообщило агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:02
Экономика

Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд

Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 17:29
Общество

Россия — последняя надежда шведской пары: «Мы перепробовали все» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)

Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 18:11
Экономика

Bloomberg: Твит Трампа обвалил мировой рынок на $1.36 трлн

Фото: iStock Твит Трампа нанес значительный удар по мировому рынку акций.
Обновлено в 09:51
Политика

Филарет решил восстановить «Киевский патриархат»

Обновлено в 21:22
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Футбол

Итальянская Серия А представила новый логотип

Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.
Обновлено в 12:35
Космос

Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну

Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Обновлено в 13:26
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено в 14:04
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста

Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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