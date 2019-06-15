Азар: «Не думаю, что Рамос попросит меня пробивать пенальти»Soccer.ru вчера в 22:49

Новичок "Реала" Эден Азар сомневается в том, что капитан команды Серхио Рамос уступит ему право исполнять пенальти в мадридском клубе. Капитан очень хорошо исполняет 11-метровые.

Азар: «Не думаю, что Рамос попросит меня пробивать пенальти»

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