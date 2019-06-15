Футбол

Азар: «Не думаю, что Рамос попросит меня пробивать пенальти»Soccer.ru вчера в 22:49

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Новичок "Реала" Эден Азар сомневается в том, что капитан команды Серхио Рамос уступит ему право исполнять пенальти в мадридском клубе. Капитан очень хорошо исполняет 11-метровые.
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Эден Азар
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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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