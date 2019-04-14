Футбол
Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»Soccer.ru 06:10
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Милонов заявил об избиении на штрафстоянке
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию Петербурга с заявлением об избиении.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Спорт
Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
Обновлено в 05:00
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Политика
Борисов: космическая программа США зависит от РД-180
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Кино
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54
Автоспорт
Шарль Леклер: Тактика сдерживания Mercedes не сработала
Обновлено в 06:35
Политика
В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко
Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Игры
В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 05:18
Политика
Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах
Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Обновлено 12 апреля в 12:39
Авто
В Сети появились фото праворульной Lada 4x4
В Сети появились фотоснимки внедорожника Lada 4x4 Pickup в модификации с правым расположением руля.
Обновлено вчера в 06:26
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Культура
Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой
Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29