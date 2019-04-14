Футбол

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»Soccer.ru 06:10

Ливерпуль — Челси
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
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Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»

Soccer.ru06:10

Азар: «Челси» не важно, кто выиграет титул, мы хотим победить «Ливерпуль» для себя

Sport24.ru05:44

Эден Азар: «Нам все равно, кто выиграет АПЛ. В следующем сезоне „Челси“ нужно быть в Лиге чемпионов»

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Азар: за «Ливерпулем» интересно наблюдать, их главный тренер великолепен

Чемпионат06:15

Эден Азар: «Нам все равно, кто выиграет АПЛ. В следующем сезоне „Челси“ нужно быть в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU02:19
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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