Футбол

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»Soccer.ru 06:10

Ливерпуль — Челси
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
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Азар: «Челси» не важно, кто выиграет титул, мы хотим победить «Ливерпуль» для себя

Sport24.ru05:44

Азар: за «Ливерпулем» интересно наблюдать, их главный тренер великолепен

Чемпионат06:15

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»

Soccer.ru06:10

Эден Азар: «Нам все равно, кто выиграет АПЛ. В следующем сезоне „Челси“ нужно быть в Лиге чемпионов»

Матч ТВ02:19

Эден Азар: «Нам все равно, кто выиграет АПЛ. В следующем сезоне „Челси“ нужно быть в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU02:19
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Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.
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Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
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Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
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Появились фото праворульной Lada 4x4

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Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
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Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов

Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел

На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
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Происшествия

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В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
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Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
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Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
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Медведев утвердил правила автотюнинга в России

Как отмечается в постановлении, правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей были официально утверждены впервые.
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Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
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Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»

Напомним, сегодня «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», который возглавляет 71-летний Рой Ходжсон.
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Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

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Политика

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
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Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
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Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
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Многие автовладельцы пытаются найти не только надежную машину, но и желательно по доступной цене.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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