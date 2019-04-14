Футбол
Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»Soccer.ru 06:10
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 07:11
Происшествия
За что Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Обновлено в 06:43
Авто
Названы самые популярные иномарки на вторичном авторынке России
Обновлено в 06:53
Космос
Причиной осушения Марса могли стать пылевые бури
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Глава OnePlus: гибкие экраны в смартфонах не дают никаких преимуществ
Обновлено вчера в 04:55
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Авто
Появились фото праворульной Lada 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Владимир Путин и Дмитрий Медведев отчитались о доходах
Декларации опубликованы на сайте Кремля. За 2018 год доход президента России Владимира Путина составил 8 млн 648 тыс. 353 рубля.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине
В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
Обновлено в 01:12
Автоспорт
Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел
На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Интернет
Google рассказала, как передаёт полиции геоданные пользователей
Издание New York Times опубликовало подробный отчёт о том, как полиция США использует данные о местоположении, которые Google собирает без ведома пользователей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга в России
Как отмечается в постановлении, правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей были официально утверждены впервые.
Обновлено 12 апреля в 02:56
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Футбол
Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»
Напомним, сегодня «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», который возглавляет 71-летний Рой Ходжсон.
Обновлено в 05:27
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Многие автовладельцы пытаются найти не только надежную машину, но и желательно по доступной цене.
Обновлено в 04:30