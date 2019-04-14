Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»Soccer.ru 06:10

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»

Авто Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста» Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.

Экономика Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Здоровье Диспансеризация многодетных матерей проводится в Алтайском крае Остальные многодетные мамы, члены краевой организации «Много деток – хорошо!», пройдут обследование по отдельному графику.

Политика Чубайс считает, что ему уже пора на пенсию "Задумывался, точно пора уже на пенсию", — ответил Чубайс в программе "Действующие лица" на "России 1" на вопрос, задумывался ли, чем займется на пенсии.

Здоровье Названы продукты для здоровья сердца и сосудов Врачи назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов, передают «Вести».

Кино Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Политика ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.

Происшествия Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400 Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.

Автоспорт Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1» Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.