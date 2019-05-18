Футбол
Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом в мире»Бомбардир.ру 03:14
В текущем сезоне 28-летний Азар сыграл 51 матч в составе «Челси», забил 19 голов и сделал 16 результативных передач. Скорее всего, летом футболист перейдет в «Реал».
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