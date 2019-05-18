Футбол

Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом в мире»Бомбардир.ру 03:14

В текущем сезоне 28-летний Азар сыграл 51 матч в составе «Челси», забил 19 голов и сделал 16 результативных передач. Скорее всего, летом футболист перейдет в «Реал».
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Азар мечтает стать лучшим футболистом на планете

Матч ТВ03:43

Азар мечтает стать лучшим футболистом на планете

Sportbox.RU03:43

Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом мира»

Sport24.ru03:06

Азар: мечта — стать лучшим игроком в мире

Чемпионат02:53

Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом в мире»

Бомбардир.ру03:14
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Политика

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Обновлено в 04:15
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

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Представители НАСА назвали одиннадцать частных космических компаний, которые получат право на разработку посадочных модулей, лунных скафандров и прочих систем, необходимых для повторной высадки астронавтов на Луну в 2024 году.
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Обвиняли в дружбе с фашистами: кого депортировали из Крыма 75 лет назад "Убежден, право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено", — заявил Порошенко.
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Политика

В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города

Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
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Авто

Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП

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ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

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Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
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В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
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В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
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В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.
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Главы МИД России и Германии договорились о членстве России в ПАСЕ

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Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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Баскетбол

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Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший новичок 2010 года защитник Тайрик Эванс, выступавший в завершившемся сезоне за "Индиана Пэйсерс", наказан на два года за нарушение условий антинаркотической программы организации, сообщает официальный сайт ассоциации.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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