Азар: «Хотим выйти на ЧЕ-2020 как можно раньше»Евро-футбол.ру 02:05

Наша команда выполнила свою работу, у нас шесть баллов из шести. Наша цель - попасть на ЧЕ-2020 как можно раньше.

Азар: «Хотим выйти на ЧЕ-2020 как можно раньше»

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