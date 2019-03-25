Футбол
Азар: «Хотим выйти на ЧЕ-2020 как можно раньше»Евро-футбол.ру 02:05
|10′
Эден Азар
|18′
Миши Батшуайи
Досса Жуниор
Энтони Георгиу
|46′
|57′
Дрис Мертенс
Аднан Янузай
|68′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
Георгос Эфрем
Матия Шполярич
|75′
Минас Антониу
Андреас Макрис
|81′
|89′
Миши Батшуайи
Деннис Прат
|44%
|Владение мячом
|56%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|1
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|2
|–
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|18
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Кипр
Расстановка 4‑4‑2
12
Пардо
13
Кусулос
21
Георгиу
4
Меркис
19
Лайфис
15
Папулис
18
Артиматас
17
Маргаса
3
Иоанну
14
Макрис
16
Шполярич
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
11
Карраско
18
Янузай
19
Прат
10
Азар
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Наша команда выполнила свою работу, у нас шесть баллов из шести. Наша цель - попасть на ЧЕ-2020 как можно раньше.
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Эден Азар стал третьим игроком в истории сборной Бельгии, сыгравшим за нее 100 матчей
Sport24.ruвчера в 15:32
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
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