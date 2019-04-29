Азар: «Хороший результат, но могло быть и лучше»Soccer.ru вчера в 14:02

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед». Хороший результат, но могло быть и лучше. Мы ехали сюда за победой, но ничья - тоже неплохой результат.

Азар: «Хороший результат, но могло быть и лучше»

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