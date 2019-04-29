Футбол

Азар: «Хороший результат, но могло быть и лучше»Soccer.ru вчера в 14:02

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед». Хороший результат, но могло быть и лучше. Мы ехали сюда за победой, но ничья - тоже неплохой результат.
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