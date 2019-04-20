Азар, Агуэро и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока года в АПЛSportbox.RU 08:47

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список из шести кандидатов на звание лучшего игрока года, а также лучшего молодого игрока года. В список вошли три футболиста «Манчестер Сити» — это полузащитник Бернарду Силва и нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Азар, Агуэро и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока года в АПЛ

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