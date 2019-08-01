Футбол
Азамат Засеев покидает футбольный клуб «Уфа»Bash.News 13:48
Засеев играл в башкирской команде со дня основания клуба. За восемь с половиной лет он провел 198 матчей и забил 1 гол, который вывел уфимцев в полуфинал Кубка России. Азамат стал настоящей легендой и символом клуба.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
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Армянский клуб «Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, сыграл вничью с чешским клубом «Яблонец» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Обновлено в 15:20
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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
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Компания Audi, в прошлом году представившая свой первый серийный электрический кроссовер e-tron, показала его начальную версию.
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Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку
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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12", который ранее был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а", вышел на околоземную орбиту, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на ТАСС.
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