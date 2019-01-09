Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнём тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнём тренироваться.

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