Футбол
Игрок «Ростова» Аяз Гулиев перешел в «Спартак»
Игрок «Ростова» Аяз Гулиев перешел в «Спартак»1rnd.ru13:09
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Аяз Гулиев перешел в "Спартак". Об этом официально сообщила пресс-служба "желто-синих".
1rnd.ru13:09
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Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнём тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнём тренироваться.
— Аяз Гулиев, российский футболистЧемпионат 10:01
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