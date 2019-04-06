Футбол

Аяз Гулиев: «Морально-волевые качества у ЦСКА оказались выше»Спорт-Экспресс 15:25

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев после поражения в домашнем матче 22-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2) отметил, что у красно-белых было несколько явных голевых моментов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гулиев: выхожу — через пять секунд мне дают жёлтую. Неприятно, но лучше промолчу

Чемпионат15:41

Гулиев: быстрый гол ЦСКА во втором тайме сказался на психологическом состоянии «Спартака»

ТАСС15:28

Гулиев: «Спартак» мог выжать из себя больше

Российская газета15:39

Гулиев: «„Спартак“ обязан был больше рубиться. Другое дело, позволило ли бы это судейство»

Sport24.ru14:49

Аяз Гулиев: «Морально-волевые качества у ЦСКА оказались выше»

Спорт-Экспресс15:25

Аяз Гулиев: «Бегали туда-сюда, старались, но не создали голевых моментов»

Матч ТВ15:22

Аяз Гулиев: «Бегали туда-сюда, старались, но не создали голевых моментов»

Sportbox.RU15:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Авто

Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей

Автомобильные эксперты составили список полноприводных кроссоверов, работающих на дизельном моторе, цена которых не превышает 800 тысяч рублей.
Обновлено в 17:01
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Космос

Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй

Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:20
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм

Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом

«Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Футбол

Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Стас Михайлов отменил концерт в Костроме из-за болезни

Российский певец Стас Михайлов сообщил о переносе планировавшегося в пятницу концерта в Костроме из-за ангины и высокой температуры.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Русские «боевые экстрасенсы» встревожили НАТО

Британская Times рассказала о российских «боевых экстрасенсах», которые способны обнаруживать засады и допрашивать пленных с помощью телепатии, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:28
Музыка

Децл посмертно получил премию «Жара»

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим пвседонимом Децл, удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «Жара Music Awards 2018», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:19
Космос

Астронавты нашли две галактики-призрака без темной материи

Исследователи обнаружили две галактики-призрака без темной материи.
Обновлено в 05:10
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Космос

Ученые NASA поделились подробностями отправки Axel Rover на Луну

Обновлено в 07:07
Происшествия

В Иране при взрыве на подлодке погибли три человека

Обновлено в 18:59
Авто

Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях

На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».
Обновлено в 10:00
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Происшествия

В Петербурге нашли мешки с человеческими останками

Обновлено в 07:13
Политика

Хуаньцю шибао (Китай): на выборы в Индии потрачено слишком много денег, оно того стоит? (Хуаньцю шибао)

Многие люди сомневаются, что для Индии, страны, для которой характерны многочисленные вопросы материального благополучия населения, слабость базовой инфраструктуры и перед которой стоят сложные задачи развития, будет оправдано проведение таких дорогостоящих выборов.
Обновлено в 18:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное