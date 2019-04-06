Футбол
Аяз Гулиев: «Морально-волевые качества у ЦСКА оказались выше»Спорт-Экспресс 15:25
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев после поражения в домашнем матче 22-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2) отметил, что у красно-белых было несколько явных голевых моментов.
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