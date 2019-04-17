Футбол

«Аяксу» покорилось необычное достижение в Лиге чемпионовГазета.Ru 16 апреля в 21:16

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Голландский "Аякс" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который начал свой путь на турнире с квалификационных раундов и дошел до полуфинала, сообщает "Советский спорт". В четвертьфинале голландская команда сумела обыграть туринский "Ювентус" с общим счетом 3:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» — первый полуфиналист ЛЧ, сыгравший в трёх квалификационных раундах

Чемпионатвчера в 02:55

Выход «Аякса» в полуфинал ЛЧ стал историческим. Все дело в квалификационных раундах

Матч ТВ16 апреля в 17:32

«Аякс» стал первым полуфиналистом в истории ЛЧ, прошедшим три раунда квалификации

RT на русском16 апреля в 17:34

Выход «Аякса» в полуфинал ЛЧ стал историческим. Все дело в квалификационных раундах

Sportbox.RU16 апреля в 17:32

«Аякс» — первый в истории полуфиналист ЛЧ, игравший в трех раундах квалификации

Sport24.ru16 апреля в 19:15

«Аякс» отметился уникальным достижением

Евро-футбол.ру16 апреля в 17:26

«Аякс» – первый клуб в полуфинале ЛЧ, игравший в трех квалификационных раундах

Sports.ru16 апреля в 07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Обновлено вчера в 07:22
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Технологии

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Авто

Дан старт продажам нового УАЗ «Буханка»

В дилерских центрах Ульяновского автозавода начали принимать обновленную версию "Буханки", речь идет об автомобиле УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 04:20
Путешествия

Грязи на улицах нет, а в метро — как в музее: что поразило французских подростков в Екатеринбурге

В течение двух недель подростки примеряют на себя жизнь в другой стране: они живут в семьях со своими сверстниками, которые помогают им адаптироваться (этих сверстников называют корреспондентами), ходят в местную школу, общаются.
Обновлено в 00:00
Космос

Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»

Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено вчера в 05:55
Культура

Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 17:30
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР

"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики

Обновлено вчера в 21:08
Авто

Kia продемонстрировала «заряженный» Stinger GTS

Kia Stinger получил много положительных откликов с тех пор, как впервые появился на улицах в 2017 году.
Обновлено вчера в 13:07
Авто

Универсал Subaru Outback 2020 продемонстрировали в Нью-Йорке

Японский автоконцерн Subaru провела официальный показ универсала Subaru Outback 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана

Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Музыка

Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте

Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 15:23
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено 16 апреля в 23:58
Наука

Ученые определили причины эволюции человеческого лица

Сотрудники Йоркского университета предположили, что эволюция человеческого лица обусловлена потребностью в развитых навыках социального взаимодействия, с которой столкнулись наши далекие предки.
Обновлено 16 апреля в 03:47
Авто

Стала известна средняя цена иномарки с пробегом в России

Обновлено вчера в 04:05
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Технологии

Facebook выпустит собственный голосовой ассистент

Facebook планирует конкурировать с Apple и Alexa в разработке голосовых ассистентов.
Обновлено в 00:51
Политика

Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Обновлено вчера в 21:54
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее

В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено вчера в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное