Футбол

«Аяксу» покорилось необычное достижение в Лиге чемпионовГазета.Ru вчера в 21:16

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Голландский "Аякс" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который начал свой путь на турнире с квалификационных раундов и дошел до полуфинала, сообщает "Советский спорт". В четвертьфинале голландская команда сумела обыграть туринский "Ювентус" с общим счетом 3:2.
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