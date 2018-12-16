Футбол
«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате НидерландовГазета.Ru11:31
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд.
Газета.Ru11:31
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