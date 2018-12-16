Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
Газета.Ru
11:31

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд.
Газета.Ru11:31

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Евро-футбол.ру12:39

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

Газета.Ru11:31

«Аякс» разгромил «Де Графсхап», Блинд и Зиех оформили по хет-трику

Спорт-Экспресс10:39

Дейли Блинд оформил свой первый хет-трик в карьере

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«Аякс» забил восемь мячей в матче Эредивизи. Зийех и Блинд оформили по хет-трику

Sport24.ru11:12

«Аякс» разгромил «Де Графсхап» 8:0. Блинд и Зиеш сделали хет-трик

Sports.ru10:56
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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