Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
Газета.Ru
11:31

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд.
Газета.Ru11:31

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«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

Газета.Ru11:31

«Аякс» разгромил «Де Графсхап», Блинд и Зиех оформили по хет-трику

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«Аякс» забил восемь мячей в матче Эредивизи. Зийех и Блинд оформили по хет-трику

Sport24.ru11:12

«Аякс» разгромил «Де Графсхап» 8:0. Блинд и Зиеш сделали хет-трик

Sports.ru10:56
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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