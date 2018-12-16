Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
Газета.Ru
11:31

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд.
Газета.Ru11:31

Подробнее о событии

«Аякс» забил аусайдеру восемь мячей, «Фейеноорд» проиграл дома

Евро-футбол.ру12:39

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

Газета.Ru11:31

«Аякс» разгромил «Де Графсхап», Блинд и Зиех оформили по хет-трику

Спорт-Экспресс10:39

Дейли Блинд оформил свой первый хет-трик в карьере

Soccer.ru10:33

«Аякс» деклассировал «Де Графсхап» в чемпионате Нидерландов

Чемпионат10:30

«Аякс» забил восемь мячей в матче Эредивизи. Зийех и Блинд оформили по хет-трику

Sport24.ru11:12

«Аякс» разгромил «Де Графсхап» 8:0. Блинд и Зиеш сделали хет-трик

Sports.ru10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 13:04
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»

Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Футбол

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»

Обновлено в 16:24
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»

"Барселона" одержала победу над "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:33
Футбол

«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал".
Обновлено в 14:30
Футбол

Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Кальяри»

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:57
Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол

Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).
Обновлено в 15:42
Футбол

«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»

В матче 18-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Ним со счетом 3:1.
Обновлено в 11:00
Футбол

Саутгейт был признан тренером года в Англии

Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено в 15:30
Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

Долг «Анжи» снизился до 220 миллионов рублей

Футбольному клубу «Анжи» удалось рассчитаться по части долговых обязательств, общая сумма которых составляла порядка 300 миллионов рублей.
Обновлено в 16:27
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
ещё по теме
Дейли Блинд
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, игрок нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов. Выступает на позициях центрального защитника, левого крайнего защитника и опорного полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное