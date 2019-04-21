Футбол

«Аякс» забил уже 156 голов в сезонеSoccer.ru 02:03

Гронинген — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Эуроборг»
Паул Гладон
28′
59′
Лассе Шёне
Клас-Ян Хунтелар
Илиасс Бель Хассани
Мо Эль-Ханкури
68′
Самир Мемишевич
73′
73′
Йоэл Велтман
Людовит Рейс
75′
Юлиан Шабо
76′
77′
Давид Нерес
Каспер Дольберг
78′
Клас-Ян Хунтелар
79′
Клас-Ян Хунтелар
Тим Хандверкер
Томас Брюнс
81′
84′
Клас-Ян Хунтелар
90′
Хаким Зиеш
Расмус Ниссен
Вчера «Аякс» обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии. Таким образом, амстердамцы впервые в своей истории забили 156 голов в сезоне во всех турнирах. В чемпионате на счету команды 107 мячей, в Лиге чемпионов – 32, в Кубке Голландии – 17.
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