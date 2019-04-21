«Аякс» забил уже 156 голов в сезонеSoccer.ru 02:03

Вчера «Аякс» обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии. Таким образом, амстердамцы впервые в своей истории забили 156 голов в сезоне во всех турнирах. В чемпионате на счету команды 107 мячей, в Лиге чемпионов – 32, в Кубке Голландии – 17.

«Аякс» забил уже 156 голов в сезоне

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