Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Аякс — АПОЭЛ
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
25′
30′
Драган Михайлович
34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
43′
Йоэл Велтман
45′
56′
Лукаш
62′
Антонио Яколиш
64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
69′
Жоаузинью
72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
73′
Роман Безяк
78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
89′
"Аякс", уверенно обыграв "АПОЭЛ" на своем поле, проходит в групповой раунд Лиги чемпионов.
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