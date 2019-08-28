"Аякс", уверенно обыграв АПОЭЛ на своем поле, проходит в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Общество Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.

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Общество Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

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