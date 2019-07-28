Футбол

«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВSports.ru 04:45

Прошел матч за Суперкубок Голландии, который разыграли сделавший в прошлом сезоне золотой дубль «Аякс» и вице-чемпион страны ПСВ.
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