Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВSports.ru 04:45
Прошел матч за Суперкубок Голландии, который разыграли сделавший в прошлом сезоне золотой дубль «Аякс» и вице-чемпион страны ПСВ.
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Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Около 3,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции в Москве
В несогласованной с властями акции в центре Москвы участвуют около 3500 человек, из которых порядка 700 — представители СМИ и блогеры, ранее предупредившие правоохранителей о своем участии в освещении мероприятия.
Обновлено в 09:19
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Космос
На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты
Обновлено в 04:06
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено 25 июля в 04:30
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Общество
Антитабачный декрет вступил в силу на территории Белоруссии
Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.
Обновлено в 05:41
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку», «Гену» и «Попугая Кешу» в 3D
"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
Обновлено в 07:55
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено в 15:17
Общество
Бузова и Maruv споют на фестивале бургеров в Москве
С 12 до 18 часов свои программы отыграют DJ Smash, Artik & Asti, Mot, недавно разогревавшая Кристину Агилеру Maruv, небезызвестная Ольга Бузова и другие, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2»
Американский сенатор Рэнд Пол воспрепятствовал принятию законопроекта о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 19:14
Хоккей
Бучневич подписал новый контракт с «Рейнджерс»
24-летний россиянин подписал новый двухлетний контракт с клубом из Нью-Йорка. Бучневич находился в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 02:30
Технологии
Учёные создали бионический глаз, вернувший слепым зрение
Обновлено в 18:07
Наука
Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные
Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
Обновлено 24 июля в 03:59
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Ранее в МИД Сербии сообщали, что такие государства, как Мадагаскар, Суринам, Либерия, Папуа-Новая Гвинея и др. отозвали свое признание независимости Косово.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Опубликованы «живые» фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
Во Всемирной сети опубликовали «живые» фотоснимки мобильного аккумулятора от Xiaomi.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено в 13:30
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55