«Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом ГолландииСпорт БИЗНЕС Online вчера в 15:30

«Аякс» в 34-й раз стал чемпионом Голландии. Перед заключительным туром чемпионата страны клуб из Амстердама опережал ближайшего конкурента - ПСВ - на три очка.

«Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом Голландии

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