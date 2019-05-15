Футбол

«Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом ГолландииСпорт БИЗНЕС Online вчера в 15:30

Де Графсхап — Аякс
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Дутинхем, Стадион «Де Вижверберг»
37′
Лассе Шёне
Юссеф Эль-Джебли
40′
44′
Николас Тальяфико
59′
Нуссаир Мазрауи
Расмус Ниссен
63′
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
Азор Матусива
66′
67′
Душан Тадич
Дарил ван Мигем
Делано Бюргзорг
68′
Азор Матусива
Фрэнк Олейве
73′
78′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
Набиль Бауи
Стефан Нейланд
80′
87′
Душан Тадич
«Аякс» в 34-й раз стал чемпионом Голландии. Перед заключительным туром чемпионата страны клуб из Амстердама опережал ближайшего конкурента - ПСВ - на три очка.
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