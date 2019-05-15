Футбол
«Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом ГолландииСпорт БИЗНЕС Online вчера в 15:30
Чемпионат Нидерландов, вчера
Дутинхем, Стадион «Де Вижверберг»
|37′
Лассе Шёне
Юссеф Эль-Джебли
|40′
|44′
Николас Тальяфико
|59′
Нуссаир Мазрауи
Расмус Ниссен
|63′
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
Азор Матусива
|66′
|67′
Душан Тадич
Дарил ван Мигем
Делано Бюргзорг
|68′
Азор Матусива
Фрэнк Олейве
|73′
|78′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
Набиль Бауи
Стефан Нейланд
|80′
|87′
Душан Тадич
|35%
|Владение мячом
|65%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|10
|5
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Де Графсхап
Расстановка 4‑3‑3
12
Бертрамс
44
Овусу
2
Стральман
4
Ньюпорт
5
Тутуарима
8
Вет
28
Олейве
20
Эль-Джебли
25
Бюргзорг
22
Серраренс
10
Ниджланд
24
Онана
2
Ниссен
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
25
Дольберг
30
де Вит
21
Де Йонг
22
Зиеш
9
Хунтелар
10
Тадич
2 ×
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
«Аякс» в 34-й раз стал чемпионом Голландии. Перед заключительным туром чемпионата страны клуб из Амстердама опережал ближайшего конкурента - ПСВ - на три очка.
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«Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом Нидерландов, «Витесс» Слуцкого — пятый
Матч ТВвчера в 15:30
«Аякс» разгромил «Де Графсхап» и впервые за пять лет стал чемпионом Голландии
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