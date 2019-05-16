Футбол
Футбольный клуб «Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом НидерландовМК-Спорт 06:26
Чемпионат Нидерландов, вчера
Дутинхем, Стадион «Де Вижверберг»
|37′
Лассе Шёне
Юссеф Эль-Джебли
|40′
|44′
Николас Тальяфико
|59′
Нуссаир Мазрауи
Расмус Ниссен
|63′
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
Азор Матусива
|66′
|67′
Душан Тадич
Дарил ван Мигем
Делано Бюргзорг
|68′
Азор Матусива
Фрэнк Олейве
|73′
|78′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
Набиль Бауи
Стефан Нейланд
|80′
|87′
Душан Тадич
|35%
|Владение мячом
|65%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|10
|5
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Де Графсхап
Расстановка 4‑3‑3
12
Бертрамс
44
Овусу
2
Стральман
4
Ньюпорт
5
Тутуарима
8
Вет
28
Олейве
20
Эль-Джебли
25
Бюргзорг
22
Серраренс
10
Ниджланд
24
Онана
2
Ниссен
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
25
Дольберг
30
де Вит
21
Де Йонг
22
Зиеш
9
Хунтелар
10
Тадич
2 ×
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Аякс" впервые за пять лет стал чемпионом Нидерландов по футболу. Клуб в 34-й раз в своей истории выиграл данный турнир. В последнем туре чемпионата "Аякс" обыграл "Де Графсхап" из Дутинхема со счетом 4:1 и занял первое место по итогам всего первенства, имея в активе 86 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аякс» разгромил «Де Графсхап» и впервые за пять лет стал чемпионом Голландии
Советский спортвчера в 15:25
«Аякс» впервые за пять лет стал чемпионом Нидерландов, «Витесс» Слуцкого — пятый
Матч ТВвчера в 15:30
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Рождаемость в США упала до самого низкого уровня за последние 32 года
Эксперты отмечают, что рождаемость в США снижается уже последние четыре года, достигнув в 2018 году минимума за последние 32 года.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Общество
Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм
В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.
Обновлено в 05:17
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Музыка
Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»
Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Общество
После протестов в Екатеринбурге губернатор озадачил мэра озеленением
Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители бизнеса договорились о создании на территории города новых скверов и парков.
Обновлено в 05:31
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Кино
Названы лучшие образы Каннского кинофестиваля
Ежегодно церемония открытия фестиваля европейского кино проходит после куда более занимательного в смысле нарядов события в Нью-Йорке — Met Gala, на фоне которого красная дорожка Канн смотрится недостаточно празднично.
Обновлено 14 мая в 19:11
Музыка
Объявлены имена победителей первого полуфинала «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 02:15
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия
За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек
Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива»
Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Общество
В Москве найден клад времен Василия Темного
Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Мэр Нью-Йорка намерен участвовать в президентских выборах в США
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.
Обновлено в 07:31
Экономика
Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России
Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Кино
Константин Хабенский сыграет в фильме-катастрофе «Огонь»
Обновлено в 03:56