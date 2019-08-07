Футбол

«Аякс» и ПАОК сыграли вничью в квалификационном матче ЛЧКрасная весна вчера в 16:05

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
Футбольный амстердамский клуб «Аякс» и команда ПАОК из Салоник сыграли боевую ничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра состоялась на поле стадиона "Тумба" в Салониках и закончилась с ничейным счетом 2:2.
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