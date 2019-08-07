Футбольный амстердамский клуб «Аякс» и команда ПАОК из Салоник сыграли боевую ничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра состоялась на поле стадиона "Тумба" в Салониках и закончилась с ничейным счетом 2:2.

«Аякс» и ПАОК сыграли вничью в квалификационном матче ЛЧ

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