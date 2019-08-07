Футбол

«Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧRT на русском вчера в 16:00

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в греческом городе Салоники и завершилась со счётом 2:2. В составе прошлогодних полуфиналистов турнира отличились Хаким Зиеш и Клас-Ян Хунтелар.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ПАОК и «Аякс» сыграли вничью в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 14:55

«Аякс» без Промеса, гол Ванакена, ничья Реброва

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

«Аякс» и ПАОК сыграли в результативную ничью

ProstoProSportвчера в 14:55

«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 14:59

Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проиграл

Советский спортвчера в 15:15

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОК

Матч ТВвчера в 14:59

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, «Динамо» Киев уступило «Брюгге»

Sports.ruвчера в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия

Автомобиль взорвался в Магнитогорске

Обновлено в 03:29
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Обновлено в 03:13
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины

Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.
Обновлено вчера в 12:58
Наука

Активная социальная жизнь помогает защититься от деменции

Специалисты установили, что активное социальное взаимодействие в среднем возрасте может существенно снизить риск развития деменции в старости.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка

В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Финансы

Волатильность рубля выросла после новых санкций США

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Обновлено в 01:30
Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

CША ввели новые санкции против России

Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по территории Московского Кремля

Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика

Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Обновлено вчера в 15:23
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:02
Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)

Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

София Ротару отмечает день рождения

София Ротару отмечает день рождения Сегодня известная певица София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Единоборства

Нурмагомедов чувствует психологическое давление перед боем с Порье

Обновлено в 01:29
Футбол

Филип Уремович: «Речи Шаронова новы и интересны»

Раньше у «Рубина» не было такого типа наставника. Подобные речи новы и интересны.
Обновлено в 04:15
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное