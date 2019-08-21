Футбол

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧРИА Новости 17:04

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 0:0. Игрок "Аякса" Нуссаир Мазрауи был удален на 80-й минуте игры.
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