Футбол
«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧРИА Новости 17:04
|16′
Нуссаир Мазрауи
|18′
Разван Марин
|22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
|37′
Роман Безяк
|46′
|57′
Лисандро Мартинес
|62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
|68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
|68′
|72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
|75′
Николас Тальяфико
|80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
|82′
|84′
Душан Тадич
АПОЭЛ
Расстановка 3‑5‑2
27
Белец
30
Меркис
44
Иоанну
71
Видигал
17
Яколиш
8
Лукаш
6
Генцоглу
14
Матич
91
Михайлович
11
Аль-Тамари
9
Халлениус
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
21
Мартинес
31
Тальяфико
28
Дест
6
ван де Бек
17
Блинд
22
Зиеш
10
Тадич
9
Хунтелар
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 0:0. Игрок "Аякса" Нуссаир Мазрауи был удален на 80-й минуте игры.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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