Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 0:0. Игрок "Аякса" Нуссаир Мазрауи был удален на 80-й минуте игры.

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

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