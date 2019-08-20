Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Игра прошла в Никосии и закончилась со счетом 0:0. Отмечается, что на 80-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник Нуссаир Мазрауи.

«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

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