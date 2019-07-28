Футбол
«Аякс» с Промесом завоевал Суперкубок ГолландииСоветский спорт вчера в 13:57
В матче за Суперкубок Голландии Аякс обыграл ПСВ 2:0. Счет на первой минуте встречи открыл Каспер Дольберг.
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Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Краснодар» разгромил ФК «Сочи» в матче премьер-лиги
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Террорист устроил взрыв на юге Сирии
Разыскиваемый сирийскими властями террорист устроил взрыв в провинции Дераа, ранив несколько солдат, передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Обновлено в 05:46
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента.
Обновлено в 07:23
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило Министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Оренбургом»
Обновлено в 06:46
Общество
Канадец выиграл в лотерею 45,5 млн долларов
В Канаде стало известно о еще одном счастливчике. Житель этой страны сорвал джекпот национальной лотереи Lotto Max.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Из Донбасса выводят батальон «Азов»
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Религия
В Москве начался крестный ход в честь Дня крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе.
Обновлено в 05:43
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Политика
Медведев прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Севастополе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где начинаются мероприятия в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:28
Политика
«Яндекс» и Mail.ru хотят отнести к значимым информационным ресурсам
Законопроект о значимых информационных ресурсов относит к таковым IT-компании, деятельность которых ориентирована на российский рынок.
Обновлено 26 июля в 11:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Байкальске из-за паводков введен режим ЧС
В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:09
Политика
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51