Футбол

«Аякс» с Промесом завоевал Суперкубок ГолландииСоветский спорт вчера в 13:57

В матче за Суперкубок Голландии Аякс обыграл ПСВ 2:0. Счет на первой минуте встречи открыл Каспер Дольберг.
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