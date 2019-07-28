В матче за Суперкубок Голландии Аякс обыграл ПСВ 2:0. Счет на первой минуте встречи открыл Каспер Дольберг.

Религия В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.

Армия и оружие Путин принимает главный военно-морской парад России В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.

Политика Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.

Происшествия Российский гонщик погиб в Подмосковье Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".

Происшествия «ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

Наука В России освоили технологию для создания самообучающихся цифровых систем В институте отметили, что создание автономных нейровычислительных систем позволяет ответить на вызовы, описанные в Стратегии научно-технологического развития России, в частности в области перехода к передовым технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта.

Авто Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Единоборства Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Футбол В «Уфе» отреагировали на информацию о трансфере Кругового в «Зенит» Спортивный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе защитника Данила Кругового в петербургский "Зенит".

Политика Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Футбол «Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Шоу-бизнес Джиган подарил дочери на день рождения пачку денег 27 июля было день рождения у старшей дочери Джигана — Ариелы. В честь этого родители устроили большой праздник и пригласили всех ее друзей.

Политика В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег» заявил о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.

Политика В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

Армия и оружие Российские военные провели парад в сирийском Тартусе в День ВМФ В воскресенье, 28 июля, российские боевые корабли приняли участие в военно-морском параде, который прошел на рейде сирийского порта Тартус, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Здоровье Названо число страдающих гепатитом С россиян Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.