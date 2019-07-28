Футбол
«Аякс» с Промесом завоевал Суперкубок ГолландииСоветский спорт вчера в 13:57
В матче за Суперкубок Голландии Аякс обыграл ПСВ 2:0. Счет на первой минуте встречи открыл Каспер Дольберг.
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Петербурге девушка выпала из окна 9-го этажа, потянувшись за кошкой
В Петербурге девушка выпала из окна девятого этажа, потянувшись за кошкой.
Обновлено в 05:36
Религия
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо
Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве
Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
Обновлено в 03:34
Наука
В России освоили технологию для создания самообучающихся цифровых систем
В институте отметили, что создание автономных нейровычислительных систем позволяет ответить на вызовы, описанные в Стратегии научно-технологического развития России, в частности в области перехода к передовым технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта.
Обновлено 25 июля в 06:12
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию о трансфере Кругового в «Зенит»
Спортивный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе защитника Данила Кругового в петербургский "Зенит".
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля
Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области снова растет
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Джиган подарил дочери на день рождения пачку денег
27 июля было день рождения у старшей дочери Джигана — Ариелы. В честь этого родители устроили большой праздник и пригласили всех ее друзей.
Обновлено в 04:59
Политика
В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры
Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег» заявил о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.
Обновлено в 05:51
Политика
В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Российские военные провели парад в сирийском Тартусе в День ВМФ
В воскресенье, 28 июля, российские боевые корабли приняли участие в военно-морском параде, который прошел на рейде сирийского порта Тартус, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Названо число страдающих гепатитом С россиян
Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым
Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40