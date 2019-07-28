Футбол
«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок НидерландовЧемпионат вчера в 13:56
В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
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Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Канонирские потери на фоне радости Киева: как правильно спланировать воскресенье для побед
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Проблемы, с которыми может столкнуться рынок недвижимости
Одна конкретная категория недвижимости, которая значительно выросла в популярности среди инвесторов в последние годы, - это инвестиционные фонды недвижимости (REIT).
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
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Kahn Design показала тюнинг-версию Range Rover Velar
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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
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Футбол
Тамбов — Спартак 2:0
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Игры
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В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
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В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
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Политика
Задержан бывший министр обороны Грузии
Сотрудники МВД задержали бывшего министра обороны Грузии, лидера оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили.
Обновлено 25 июля в 13:03
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Обновлено в 04:05
Финансы
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Спорт
Мужская сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира
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Армия и оружие
Легенда ВМФ: как братьев-морпехов обвинили в оккупации Литвы и попытке убить вице-президента России в Крыму
Сегодня, в день Военно-морского флота, на морском параде в Балтийске доблесть и морскую выучку продемонстрирует экипаж десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков».
Обновлено в 01:04
Общество
Жителей Тулунского района эвакуировали из возможных зон затопления
27 июля в Тулунском районе эвакуировали местных жителей, проживающих в возможных зонах подтопления: из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово (64 человека находятся у родственников, 4 человека находятся в МКУК КДЦ села Бадар); из населенных пунктов Одон и Харантей (61 человек находятся в МОУ «Владимировская СОШ»), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
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Обновлено вчера в 22:19