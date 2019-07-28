В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте.

«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

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