Футбол

«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок НидерландовЧемпионат вчера в 13:56

В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте.
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