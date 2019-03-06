Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 16:55
|7′
Хаким Зиеш
|18′
Давид Нерес
|26′
Нуссаир Мазрауи
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
|29′
Даниэль Карвахаль
|30′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
|35′
|62′
Душан Тадич
Марко Асенсио
|70′
|72′
Лассе Шёне
|73′
Лассе Шёне
Дани де Вит
|74′
Давид Нерес
Каспер Дольберг
|80′
Нуссаир Мазрауи
Йоэл Велтман
Каземиро
Федерико Вальверде
|87′
Начо Фернандес
|90′+3′
Начо Фернандес
|90′+3′
|57%
|Владение мячом
|43%
|80%
|Процент точных передач
|78%
|10
|Удары в сторону ворот
|6
|8
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|7
|6
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
23
Регилон
10
Модрич
15
Вальверде
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
20
Асенсио
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
30
де Вит
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
25
Дольберг
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Реал" завершал матч в меньшинстве после того, как на третьей добавленной минуте Начо получил две желтые карточки и был удален с поля. В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
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«Аякс» выбил действующего обладателя Лиги чемпионов «Реал» из розыгрыша турнира
Телеканал 360°вчера в 17:05
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