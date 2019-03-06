Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 16:55

Реал — Аякс
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
7′
Хаким Зиеш
18′
Давид Нерес
26′
Нуссаир Мазрауи
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
29′
Даниэль Карвахаль
30′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
35′
62′
Душан Тадич
Марко Асенсио
70′
72′
Лассе Шёне
73′
Лассе Шёне
Дани де Вит
74′
Давид Нерес
Каспер Дольберг
80′
Нуссаир Мазрауи
Йоэл Велтман
Каземиро
Федерико Вальверде
87′
Начо Фернандес
90′+3′
Начо Фернандес
90′+3′
"Реал" завершал матч в меньшинстве после того, как на третьей добавленной минуте Начо получил две желтые карточки и был удален с поля. В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
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