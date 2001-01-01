Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовТАСС 16:57

Реал — Аякс
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
7′
Хаким Зиеш
18′
Давид Нерес
26′
Нуссаир Мазрауи
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
29′
Даниэль Карвахаль
30′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
35′
62′
Душан Тадич
Марко Асенсио
70′
72′
Лассе Шёне
73′
Лассе Шёне
Дани де Вит
74′
Давид Нерес
Каспер Дольберг
80′
Нуссаир Мазрауи
Йоэл Велтман
Каземиро
Федерико Вальверде
87′
Начо Фернандес
90′+3′
Начо Фернандес
90′+3′
Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра, прошедшая в Амстердаме, завершилась победой "Реала" - 2:1.
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