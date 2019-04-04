Футбол
«Аякс» разгромил «Эммен» и поднялся на первое местоСпорт-Экспресс вчера в 16:38
"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Эммен" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (5:2). Клуб из Амстердама набрал 68 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Аякс" на один балл опережает идущий вторым ПСВ - у клуба из Эйндховена есть игра в запасе.
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Хунтелар стал первым игроком «Аякса» с 1993 года, забившим 100 голов в чемпионате Голландии
Sport24.ruвчера в 20:38
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Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия
Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Энергетика
Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Торпедную дуэль атомных подлодок на Камчатке сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учебной подводной дуэли атомных подлодок стратегического назначения "Александр Невский" и "Рязань" на Камчатке.
Обновлено вчера в 18:24
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
«Готов рассмотреть предложения из России»
В беседе с «Известиями» именитый футболист признался, что готов рассмотреть предложения из России, поделился воспоминаниями о времени, проведенном в нашей стране, а также рассказал о проблемах адаптации в Китае.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В России из-за загрязненного воздуха умерли 99 тысяч человек, это ставит ее на седьмую строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана
Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Двое жестоко избили кондуктора в Бийске из-за семечек
Обновлено в 02:01
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Кино
Киноадаптация романа Стивена Кинга и кинокомикс про юного героя: что нового тамбовчане увидят в кино
Оригинальное название романа написано с ошибкой и дословно на русский можно перевести как "Клатбище домашних жывотных".
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства
Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:51
Здоровье
На Камчатке критически выросло количество абортов
В Камчатском крае впервые за несколько лет критически выросло количество абортов, сделанных по желанию женщин.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Маршал Хафтар намерен освободить запад Ливии от террористов
Ливийская национальная армия начнет наступление на западные районы Ливии, чтобы освободить их от террористов.
Обновлено вчера в 17:59