Футбол
«Аякс» продлил контракт с вратарем ОнанойМатч ТВ 13:54
«Аякс» объявил о продлении контракта с вратарем команды Андре Онаной. Новое соглашение с 22-летним камерунцем рассчитано до конца июня 2022 года. В общей сложности Онана провел за «Аякс» 126 матчей, в которых пропустил 106 мячей.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:08, Ашберн
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено в 06:55
Общество
Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Симферополе арестовали 9 задержанных крымских татар
Обновлено в 03:31
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:39
Футбол
Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
Хоккей
Тренер «Рейнджерс»: «Сейчас Бучневич показывает очень хороший хоккей»
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн лестно отозвался об игре российского нападающего Павла Бучневича.
Обновлено в 14:32
Политика
У Зеленского нашли виллу в Италии
Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.
Обновлено в 08:45
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления падения цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Наука
Созданы бесклеточные кровеносные сосуды
Обновлено в 03:17
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек
В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Канадский самолет смог сесть с поврежденным двигателем
После столкновения один из двигателей был поврежден, но пилоты смогли произвести посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Обновлено в 14:50
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Наука
Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе
Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
Обновлено 26 марта в 12:59
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО
Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов
Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
Обновлено в 03:57
Футбол
Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
Обновлено в 15:00
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28