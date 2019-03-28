Футбол

«Аякс» продлил контракт с вратарем ОнанойМатч ТВ 13:54

«Аякс» объявил о продлении контракта с вратарем команды Андре Онаной. Новое соглашение с 22-летним камерунцем рассчитано до конца июня 2022 года. В общей сложности Онана провел за «Аякс» 126 матчей, в которых пропустил 106 мячей.
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Онана продлил контракт с «Аяксом». Им интересовалась «Барселона»

Soccer.ru13:55

Онана продлил контракт с «Аяксом» до 2022 года. Им интересовалась «Барселона»

Sports.ru12:44

«Аякс» продлил контракт с вратарем Онаной

Sportbox.RU13:54

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РИА Новости13:23

Онана продлил контракт до 2022 года с «Аяксом»

Спорт-Экспресс12:46

«Аякс» продлил контракт с Онана, которым интересовалась «Барселона»

Бомбардир.ру13:04

«Аякс» продлил контракт с вратарем Онаной

Матч ТВ13:54
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